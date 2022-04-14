Зеленский провел с Макроном разговор о российских военных преступлениях и не только

Зеленский провел с Макроном разговор о российских военных преступлениях и не только

Президенты также обсудили переговорный процесс между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 14 апреля телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в частности, обсудили расследование российских военных преступлений.

Об этом украинский президент написал в Сети.

"Провел переговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!" – говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, накануне Макрон заявил, что не будет называть зверства российских оккупантов в Украине геноцидом, однако признал, что Россия совершает беспрецедентные в Европе военные преступления. Президент Франции также назвал украинцев и россиян братскими народами.

На следующий день президент Франции объяснил, что отказался использовать слово "геноцид", потому что "словесная эскалация" не поможет.

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