Зеленский провел с Макроном разговор о российских военных преступлениях и не только

Президенты также обсудили переговорный процесс между Украиной и Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский провел 14 апреля телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в частности, обсудили расследование российских военных преступлений.
Об этом украинский президент написал в Сети.
"Провел переговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа захватчику. Ценим весомую поддержку Франции. Также обсудили переговорный процесс. Стремимся к миру в Украине, в Европе!" – говорится в сообщении Зеленского.
Напомним, накануне Макрон заявил, что не будет называть зверства российских оккупантов в Украине геноцидом, однако признал, что Россия совершает беспрецедентные в Европе военные преступления. Президент Франции также назвал украинцев и россиян братскими народами.
На следующий день президент Франции объяснил, что отказался использовать слово "геноцид", потому что "словесная эскалация" не поможет.
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