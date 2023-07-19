Зеленский провел совещание после ночной атаки по Украине: кому и какие поручения дал президент

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на утреннем селекторном совещании 19 июля заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесчине, Житомирщине и другим регионам.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский уточнил, что на утреннем совещании вице-премьер Александр Кубраков и глава МВД Игорь Клименко проинформировали о последствиях ночных атак по Украине. Также были доклады от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего ВВС Николая Олещука.

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"Российские террористы абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения, и каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, стремящимся к нормальной и безопасной жизни", – подчеркнул украинский президент.

Он отметил, что дал поручение военным усилить защиту людей и портовой инфраструктуры. В то же время, МИД поручено активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на Россию и продолжения нормального экспорта украинского зерна.

Что известно о ночных атаках по Украине

Российские оккупанты атаковали Украину ночью 19 июля десятками различных видов крылатых ракет и дронами-камикадзе Shahed-136. Силы ПВО сбили 37 вражеских воздушных целей.

Наибольшее поражение получили Одесса и область – захватчики запустили по региону беспилотники и ракеты Х-59, Х-22, "Оникс" и "Калибр". Обломки одной из сбитых ракет упали в одном из кварталов Одессы и образовали крупную воронку, повреждены дома, есть пострадавшие. Есть попадание в зерновой и масляный терминалы. В Одесском районе – попадание в промышленный объект, повреждены склады с табаком и фейерверками.

В результате атаки дронами по Житомирщине был поврежден инфраструктурный объект и частные домохозяйства.

Кроме того, россияне атаковали ракетами и дронами Кропивницкий, Херсон, Полтавскую, Сумскую, Николаевскую области.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Россия запустила все виды ракет, которые имела! Коварная ночная атака с моря"

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