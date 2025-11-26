ТСН в социальных сетях

Зеленский провел Ставку: главное внимание – энергетика и ситуация на фронте

На заседании также был рассмотрен вопрос усиления защиты энергообъектов с воздуха. Речь шла об укреплении боевой авиации и договоренности по закупке систем ПВО.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандующего, в ходе которой обсудил ключевые вопросы, а также ситуацию на фронте.

Об этом он сообщил в Телеграм.

«Провел сегодня Ставку, несколько ключевых направлений разговора. Первое — ПВО и все, что необходимо для ежедневного сбивания российских ракет и сбивания дронов. Финансирование перехватчиков, объем производства, договоренности с нашими партнерами — по всему регулярный контроль Министерства обороны и военного командования, и нужно наращивать производство максимально. Отдельно противовоздушная оборона малого и среднего радиуса действия. Это то, что нужно и для фронта, и для защиты объектов энергетики», — отметил он.

«Выполняем также запросы бригад — после моей поездки в фронтовые районы. Один из таких запросов — справедливое распределение личного состава между бригадами. Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. В ближайшее время должны быть подготовлены для меня проекты решения», — добавил он.

Президент также заслушал доклад о ситуации по ключевым направлениям фронта.

Зеленский поручил Свириденко провести аудит оборонной сферы, АРМА и ФГИУ.

