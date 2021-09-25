Зеленский провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии: о чем говорили

Зеленский провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии: о чем говорили

Они констатировали единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы.

По инициативе председателя Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио состоялся его телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

В начале разговора председатель Венецианской комиссии выразил сожаление и сочувствие Зеленскому в связи с покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

"Благодарю вас за поддержку и солидарность в борьбе с олигархической системой. Мы с командой и в дальнейшем будем продолжать курс на системную трансформацию в государстве", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Джанни Букиккио отметил принятие в Верховной Раде Украины инициированного президентом закона об олигархах. Председатель Венецианской комиссии также обратился с просьбой предоставить комиссии проголосованный текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения.

Президент подчеркнул, что его подходы в вопросе трансформации системы правосудия являются четкими и однозначными — "ни шагу назад в судебной реформе". "Надо действовать быстро и решительно, поскольку народ Украины ждал эти изменения 30 лет", — отметил Зеленский.

Отмечается, что состоялся конструктивный обмен мнениями относительно проектов законов Украины, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады и направлены на совершенствование конституционной процедуры, порядка назначения судей Конституционного Суда, а также касательно отбора судей в КСУ.

Отдельно собеседники обсудили ход формирования Этического совета, который будет проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия. Президент Украины и председатель Венецианской комиссии подчеркнули, что этот процесс должен завершиться как можно скорее, а все существующие в данное время препятствия – устранены.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла президентский закон об олигархах — "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599). Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления в силу и теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

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