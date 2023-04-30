Зеленский провел телефонный разговор с Макроном: что обсуждали

Стороны обсудили важные вопросы и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которого поблагодарил за всестороннюю и действенную поддержку Украины со стороны Франции.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Владимира Зеленского в Telegram.

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В сообщении указывается, что в ходе разговора стороны обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира.

"Скоординировали позиции в преддверии важных международных мероприятий и согласовали следующие конкретные шаги в рамках двустороннего диалога", — говорится в сообщении.

Также украинский президент проинформировал Макрона о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне. Зеленский обсудил с Макроном первоочередные потребности украинской армии.

"Скорость и конкретность реагирования – это очень важно, это то, что значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим Вооруженным Силам мощного бронетанкового пакета", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал главные сражения и заявил о необходимости освобождения украинской земли и ее граждан из российской неволи.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский назвал величайший страх Путина.

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