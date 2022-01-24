Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем: о чем договорились

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем: о чем договорились

Лидеры, в частности, договорились в ближайшее время определить дату 24-го саммита Украина-ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем о координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации безопасности вокруг нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается, Зеленский и Мишель обсудили подготовку Европейским Союзом уже на нынешнем этапе широкого пакета превентивных экономических, политических и санкций безопасности, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию со стороны России.

Лидеры скоординировали позиции по дальнейшему диалогу между Украиной и Европейским Союзом на 2022 год. В частности, в ближайшее время будет определена дата 24-го саммита Украина-ЕС.

Кроме того, уже в середине этого года с участием руководства Еврокомиссии, международных партнеров, а также европейского и международного бизнеса в Киеве состоится энергетический бизнес-форум с целью совместного обсуждения рисков энергетической безопасности всей Европы.

Как сообщается, президент Украины отметил необходимость обеспечения стабильного развития отечественной экономики в условиях нынешней ситуации безопасности. В частности, Зеленский поблагодарил Евросоюз за своевременное решение о выделении 1,2 млрд евро финансовой помощи Украине, а также за то, что дипломаты ЕС остаются в Киеве.

"Благодарю вас, господин Президент Европейского совета, и лидеры стран ЕС, чьи дипломаты остаются в нашем государстве и поддерживают нас, выполняя свою работу", – сказал Зеленский.

Напомним, в Украину прибыла вторая часть военной помощи Соединенных Штатов – это 80 тонн оружия. Президент Джо Байден, как пишет американская пресса, также рассуждает о размещении нескольких тысяч американских военных, кораблей и авиации в странах Балтии и Восточной Европы. На фоне угрозы войны США, Британия, Германия и Австралия начинает эвакуацию сотрудников своих посольств в Киеве.

Читайте также: