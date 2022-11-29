Зеленский провел телефонный разговор с Шольцем: о чем говорили

В частности, лидеры двух государств говорили о формуле мира и защите Украины от ракетного террора РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября пообщался по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом глава государства сообщил в своем официальном телеграм-канале.

"Провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом. Поблагодарил за поддержку инициативы #GrainfromUkraine. Также обсудили реализацию украинской формулы мира и сотрудничество по защите Украины от российского ракетного террора", — отметил Зеленский.

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Напомним, что инициатива Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") — это программа, начатая Зеленским 26 ноября, когда в Украине чтят память о жертвах голодоморов, предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года. В рамках этой инициативы Украина готовит к отправке за границу до 60 кораблей.

28 ноября президент Украины заявил, что объем аккумулированных средств для украинской инициативы Grain from Ukraine уже составляет более 180 миллионов долларов. По его словам, это уже одна из исторически крупнейших украинских гуманитарных инициатив и впоследствии станет еще больше.

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