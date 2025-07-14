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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: о чем говорили
Зеленский поблагодарил Трампа за «очень хороший разговор» и готовность поддерживать Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский провел «очень хороший разговор» с Президентом США Дональдом Трампом, выразив благодарность за его готовность поддерживать Украину и дальнейшую совместную работу по прекращению убийств и установлению длительного и справедливого мира.
Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Зеленский отметил, что Трамп рассказал о своей встрече с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Украинский лидер подчеркнул важность хороших отношений между странами и усилия Североатлантического союза по увеличению оборонных расходов.
В ходе разговора президенты обсудили необходимые средства и решения для усиления защиты людей от российских ударов и укрепления позиций Украины. Зеленский подтвердил готовность Киева «работать максимально продуктивно» для достижения мира.
Лидеры договорились чаще созваниваться и координировать свои шаги в будущем. Зеленский завершил свое сообщение словами благодарности: «Спасибо, господин Президент! Спасибо, Америка!».
Напомним, Трамп заявил, что если РФ не заключит с Украиной соглашение за 50 дней, он наложит вторичные санкции, которые ударят по бюджету страны-агрессорки.