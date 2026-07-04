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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: о чем говорили — детали Axios

Известно, что Зеленский поздравил Трампа с юбилеем независимости США, но другие детали разговора пока не разглашаются. ТСН.ua следит за обновлением информации.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Иллюстративное фото

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Иллюстративное фото / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4 июля, провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на собственные источники.

«Президент Украины Зеленский в субботу разговаривал с президентом Трампом и поздравил его с Днем независимости США 250-летия, по данным источника, владеющего информацией», — отметил журналист.

Других деталей Барак Равид не привел.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский в соцсетях поздравил Соединенные Штаты с 250-летием и поблагодарил американцев и лично Дональда Трампа за поддержку Украины.

Ранее Трамп призвал прекратить «нелепые убийства» и заключить мирное соглашение после очередного массированного обстрела Киева.

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Дата публикации
Количество просмотров
452
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