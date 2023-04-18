Зеленский провел телефонный разговор со спикером Конгресса США Кевином Маккарти

Кевин Маккарти ранее выступал против "открытого чека" для военной помощи Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.
Об этом президент сообщил на своей странице в Telegram.
Во время разговора украинский президент поблагодарил Кевина Маккарти за двухпартийную поддержку Украины со стороны Конгресса США.
"Рассказал о ходе боевых действий и о насущных оборонных потребностях Украины в бронетехнике, дальнобойном оружии и артиллерии, ПВО и авиации. Заверил, что Украина готова отчитываться о каждом долларе американской помощи", — говорится в сообщении.
Также президент обсудил с МакКарти необходимость усиления санкционного давления на Россию, снижение ценового потолка на российские нефть и газ.
Зеленский добавил, что пригласил лидера республиканского большинства в Конгресс посетить Украину.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украину уже прибыла часть западных боевых машин пехоты M2 Bradley, обещанных ВСУ Соединенными Штатами.
Кроме того, мы ранее информировали, что немецкое руководство сообщило, что передало Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot и снаряды.
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