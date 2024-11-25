Зеленский провел важную Ставку по энергетике: о чем на ней шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщила прессслужба главы государства.

"Были доклады Минэнерго, "Нафтогаза" и всех ключевых участников отрасли. Говорили о ходе восстановления после российских обстрелов 17 ноября и дальнейшей защите всех критических объектов", — рассказал он.

По его словам, газовая инфраструктура и генерация: атомная, гидро-, тепловая. Также о нашем партнерстве с европейскими странами, чтобы увеличить возможности импорта электроэнергии, в частности, для бизнеса.

"Был доклад Воздушных сил по прикрытию объектов критической инфраструктуры с неба. Мы берем самый эффективный опыт эшелонирования средств ПВО и распространяем его на другие регионы. Кроме энергетики, заслушали доклад Минобороны по контрактованию и авансированию для украинских производителей оружия, снарядов, ракет, ракет итоги за 2024 год и планирование на 2025-й", — рассказал он.

Напомним, 25 ноября в Украине будут действовать графики отключений света с 14:00 до 20:00, при этом ограничения будут касаться только одной очереди одновременно. Энергетики предупреждают о возможных изменениях и рекомендуют следить за обновлением на официальных сайтах облэнерго.

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