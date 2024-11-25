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Зеленский провел важную Ставку по энергетике: о чем на ней шла речь

Зеленский провел важную Ставку по энергетике: о чем на ней шла речь

Владимир Зеленский/Фото Оп

Зеленский обсудил новые пути усиления ПВО по защите энергетических объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщила прессслужба главы государства.

"Были доклады Минэнерго, "Нафтогаза" и всех ключевых участников отрасли. Говорили о ходе восстановления после российских обстрелов 17 ноября и дальнейшей защите всех критических объектов", — рассказал он.

По его словам, газовая инфраструктура и генерация: атомная, гидро-, тепловая. Также о нашем партнерстве с европейскими странами, чтобы увеличить возможности импорта электроэнергии, в частности, для бизнеса.

"Был доклад Воздушных сил по прикрытию объектов критической инфраструктуры с неба. Мы берем самый эффективный опыт эшелонирования средств ПВО и распространяем его на другие регионы. Кроме энергетики, заслушали доклад Минобороны по контрактованию и авансированию для украинских производителей оружия, снарядов, ракет, ракет итоги за 2024 год и планирование на 2025-й", — рассказал он.

Напомним, 25 ноября в Украине будут действовать графики отключений света с 14:00 до 20:00, при этом ограничения будут касаться только одной очереди одновременно. Энергетики предупреждают о возможных изменениях и рекомендуют следить за обновлением на официальных сайтах облэнерго.

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