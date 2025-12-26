Зеленский провел важный разговор с Мерцем накануне переговоров с США: о чем говорили

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Украина продолжает укреплять дипломатический фронт перед решающими международными событиями. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Ключевой темой диалога стала координация усилий европейских партнеров и подготовка к предстоящим переговорам в Соединенных Штатах.

О деталях разговора глава государства сообщил в своих социальных сетях.

Зеленский отметил важность единства европейских лидеров в нынешней геополитической ситуации. По его словам, Киев и Берлин должны выступать единым фронтом для защиты общих ценностей.

Особое внимание стороны уделили будущим контактам с администрацией США.

«Обсудили сейчас с Фридрихом подготовку ко встрече с президентом Трампом. Я проинформировал о нашей работе с американскими представителями — все вспоминаем берлинский формат встреч и продуктивность, которая тогда была достигнута. Именно так и продолжаем работать», — отметил президент.

Лидеры договорились, что Украина и Германия будут действовать сообща, координируя свои шаги с другими европейскими партнерами.

Глава государства подчеркнул, что цель такой координации — не только политическая поддержка, но и глобальная безопасность континента.

«Координируем наши позиции, и все мы в Европе должны быть на одной стороне в защите нашего европейского образа жизни, независимости наших государств и мира в Европе. Мир должен быть», — заявил Зеленский.

Отдельно Зеленский выразил благодарность Германии за мощную военную и гуманитарную помощь. Немецкая поддержка, в частности, системы ПВО, играет критическую роль в защите украинского неба.

«Благодаря тому, что делаем вместе с Германией, тысячи и тысячи жизней в Украине уже спасены от российских ударов, и мы держим позиции в обороне, чтобы были сильными и наши позиции в дипломатии. Фридрих, спасибо!» — подытожил украинский лидер.

Напомним, Украина и НАТО готовятся к серии переговоров в США для согласования общих позиций. Зеленский сообщил, что эти консультации критически важны для стабильности Украины и всей Европы.

Наработка совместных документов и координация с партнерами проходят максимально оперативно, а также обсуждаются результаты последних переговоров с командой Дональда Трампа.