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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский провел встречу с Федоровым: первые детали

Детали переговоров с Федоровым пока не разглашают, однако есть информация, что дальше главу государства ждет разговор с главнокомандующим ВСУ Сырским.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Владимир Зеленский и Михаил Фёдоров. Архивное фото

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Архивное фото / © Владимир Зеленский

Сегодня, 21 июля, президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, увольнение которого вызвало правительственный кризис и массовые протесты.

Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Других деталей Литвин не разглашал. Михаил Федоров об этой встрече тоже не сообщал.

Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк также подтвердил, что президент встречался с Федоровым.

«И, говорят, еще планируется в ближайшее время (а может и уже) встреча с Сырским», — добавил Железняк.

Напомним, незадолго до этого заявления Дмитрий Литвин сообщил, что в ОП завершилась «одна почти решающая встреча», и продолжается еще одна — тоже «фактически решающая».

Ранее The Times рассказали, что Федорову предлагали создать свою партию.

Также в Financial Times сообщили, что Федоров отказался от предлагаемых Зеленским должностей и выдвинул ультиматум.

А в BBC подтвердили, что Федоров отказался от всех должностей, кроме одной — министра обороны.

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Дата публикации
Количество просмотров
1032
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