Зеленский провел встречу с Федоровым: первые детали

Владимир Зеленский и Михаил Федоров. Архивное фото / © Владимир Зеленский

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Сегодня, 21 июля, президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, увольнение которого вызвало правительственный кризис и массовые протесты.

Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Других деталей Литвин не разглашал. Михаил Федоров об этой встрече тоже не сообщал.

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Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк также подтвердил, что президент встречался с Федоровым.

«И, говорят, еще планируется в ближайшее время (а может и уже) встреча с Сырским», — добавил Железняк.

Напомним, незадолго до этого заявления Дмитрий Литвин сообщил, что в ОП завершилась «одна почти решающая встреча», и продолжается еще одна — тоже «фактически решающая».

Ранее The Times рассказали, что Федорову предлагали создать свою партию.

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Также в Financial Times сообщили, что Федоров отказался от предлагаемых Зеленским должностей и выдвинул ультиматум.

А в BBC подтвердили, что Федоров отказался от всех должностей, кроме одной — министра обороны.

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