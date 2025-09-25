Зеленский провел встречу с генсеком НАТО: что обсуждали

Владимир Зеленский и Марк Рютте / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщается на официальной странице главы государства в Telegram.

Стороны обсудили эффективность и дальнейшее расширение инициативы PURL.

«За два месяца с начала ее создания наполнение программы, позволяющей покупать американское оружие при финансовой поддержке стран — членов Альянса, составляет уже 2,1 млрд дол. Важно увеличивать количество вкладов и участвующих в ней стран», — говорится в заявлении.

Отдельное внимание было уделено угрозам безопасности от российской агрессии.

«Нарушение воздушного пространства стран — членов НАТО — это не ошибки, а целенаправленные действия России», — подчеркнул Зеленский.

