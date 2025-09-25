- Дата публикации
Зеленский провел встречу с генсеком НАТО: что обсуждали
Стороны обсудили оборонные программы и эскалацию со стороны России.
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом сообщается на официальной странице главы государства в Telegram.
Стороны обсудили эффективность и дальнейшее расширение инициативы PURL.
«За два месяца с начала ее создания наполнение программы, позволяющей покупать американское оружие при финансовой поддержке стран — членов Альянса, составляет уже 2,1 млрд дол. Важно увеличивать количество вкладов и участвующих в ней стран», — говорится в заявлении.
Отдельное внимание было уделено угрозам безопасности от российской агрессии.
«Нарушение воздушного пространства стран — членов НАТО — это не ошибки, а целенаправленные действия России», — подчеркнул Зеленский.
