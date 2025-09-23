ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
14
Время на прочтение
1 мин

Зеленский провел встречу с президентом Казахстана

Стороны обсудили мирное урегулирование войны и экономические отношения между странами.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу со своим казахстанским коллегой Касимом-Жомартом Токаевым.

Об этом президент сообщил на своей странице в Telegram.

Зеленский отметил, что сейчас ключевая задача — достижение справедливого и продолжительного мира с надежными гарантиями безопасности.

«Детально обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнеров в мире, чтобы закончить эту войну и остановить убийства. Отдельно затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, заинтересованность казахстанских компаний участвовать в восстановлении Украины», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, встреч с более чем 20 мировыми лидерами.

Мы ранее информировали, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и  Дональд Трамп встретятся 23 сентября в Нью-Йорке.

Дата публикации
Количество просмотров
14
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie