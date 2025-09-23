- Дата публикации
Зеленский провел встречу с президентом Казахстана
Стороны обсудили мирное урегулирование войны и экономические отношения между странами.
Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу со своим казахстанским коллегой Касимом-Жомартом Токаевым.
Об этом президент сообщил на своей странице в Telegram.
Зеленский отметил, что сейчас ключевая задача — достижение справедливого и продолжительного мира с надежными гарантиями безопасности.
«Детально обсудили усилия Украины, США, Европы и других партнеров в мире, чтобы закончить эту войну и остановить убийства. Отдельно затронули вопросы торгово-экономического сотрудничества, заинтересованность казахстанских компаний участвовать в восстановлении Украины», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, встреч с более чем 20 мировыми лидерами.
Мы ранее информировали, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся 23 сентября в Нью-Йорке.