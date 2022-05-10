Зеленский провел встречу в Киеве с главами МИД Германии и Нидерландов: видео

Зеленский провел встречу в Киеве с главами МИД Германии и Нидерландов: видео

Сегодня, 10 мая, президент Владимир Зеленский, а также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстрой.

В ходе встречи с главами МИД Германии и Нидерландов Владимир Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины со стороны их стран.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины и назвали эту встречу содержательной.

"Я думаю, общими силами мы можем победить. Победить – это возвращение Украине всех прав и свобод наших граждан, наших территорий", – сказал Зеленский.

Напомним, в Украину во вторник, 10 мая, приехала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Во время своего визита в столицу глава немецкого МИД посетила освобожденный город Буча на Киевщине, пообщалась с местными жителями, а также объявила о возобновлении работы немецкого посольства в Киеве, которое было закрыто с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Также сегодня в Киевскую область с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Королевства Нидерландов Вопке Гукстра. Он побывал в Ирпине, где осмотрел один из жилых секторов города, разрушенный российскими войсками. Накануне в Ирпень приезжали генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

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