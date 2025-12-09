- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 239
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский провел закрытую встречу с Папой Римским Львом XIV
Президент Украины Владимир Зеленский провел 30-минутную встречу с Папой Римским Львом XIV недалеко от Рима.
Сегодня, 9 декабря, недалеко от Рима состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с Папой Римским Львом XIV. Аудиенция продлилась 30 минут и проходила в закрытом формате.
Об этом сообщают украинские СМИ.
После завершения официальной части, Владимир Зеленский и Папа Лев XIV вышли на балкон резиденции. Они поздоровались с ожидавшими снаружи журналистами. Тем не менее, не сделали никаких заявлений для печати.
Напомним, сегодня, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим с рабочим визитом.
Далее запланирована встреча с председателем Совета министров Италии Джорджей Мэлони. Переговоры с итальянским премьером будут посвящены дальнейшей военной, финансовой и политической поддержке Украины со стороны Италии и ЕС, а также сотрудничеству в рамках международных коалиций.
Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский по окончании многосторонних переговоров с европейскими лидерами в Лондоне сделал ряд важных заявлений.