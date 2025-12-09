Зеленский провел закрытую встречу с Папой Римским Львом XIV

Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV / © Фото из открытых источников

Реклама

Сегодня, 9 декабря, недалеко от Рима состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с Папой Римским Львом XIV. Аудиенция продлилась 30 минут и проходила в закрытом формате.

Об этом сообщают украинские СМИ.

После завершения официальной части, Владимир Зеленский и Папа Лев XIV вышли на балкон резиденции. Они поздоровались с ожидавшими снаружи журналистами. Тем не менее, не сделали никаких заявлений для печати.

Реклама

Напомним, сегодня, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим с рабочим визитом.

Далее запланирована встреча с председателем Совета министров Италии Джорджей Мэлони. Переговоры с итальянским премьером будут посвящены дальнейшей военной, финансовой и политической поддержке Украины со стороны Италии и ЕС, а также сотрудничеству в рамках международных коалиций.

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский по окончании многосторонних переговоров с европейскими лидерами в Лондоне сделал ряд важных заявлений.