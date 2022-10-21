Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: что обсудили 21 октября

Залужный и Буданов проинформировали о возможных действиях оккупантов в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский провел 22 октября очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, обсудив ситуацию на фронте и деоккупацию территорий.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта. Проинформировали и об основных местах скопления сил и средств российских войск, а также об их вероятных действиях в ближайший период.

На заседании были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.

Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по организации эффективной системы ПВО Украины и прикрытию стратегически важных объектов.

Также на заседании обсудили вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом нужд украинских войск. Рассмотрели и вопросы обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск.

Что говорят о войне Залужный и Буданов

Залужный 20 октября обратился к украинцам и заверил, что система ПВО и ПРО эффективно работает в Украине благодаря профессионализму защитников и военной помощи от партнеров. Главнокомандующий призвал сохранять спокойствие и веру в ВСУ.

В то же время Буданов накануне заявил – то, что сейчас происходит военная активизация в Беларуси, просто картинка и запугивание Украины.

Кроме того, по прогнозам главы разведки, война в Украине должна завершиться в конце весны 2023 года выходом ВСУ на границы 1991 года.

Тяжелые бои на фронте

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