Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове: что обсуждали

В ходе заседания были заслушаны доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета Харькова.
Об этом он сообщил в Telegram.
Основными темами обсуждения стали ситуация на фронте и обстановка по ключевым направлениям: Запорожскому, Донецкому, Харьковскому и Сумскому.
Также обсудили ход операции в Курской области.
Кроме этого президент Зеленский и военные руководители подготовились к важной встрече украинской и американской делегаций, которая состоится завтра в Саудовской Аравии.
Напомним, по словам Зеленского, одним из первых шагов для окончания войны должно быть освобождение всех плененных украинцев, содержащихся в неволе россиянами.
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