Зеленский провел заседание военного кабинета в Харькове: что обсуждали

В ходе заседания были заслушаны доклады Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генерального штаба ВСУ Андрея Гнатова.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета Харькова.

Об этом он сообщил в Telegram.

Основными темами обсуждения стали ситуация на фронте и обстановка по ключевым направлениям: Запорожскому, Донецкому, Харьковскому и Сумскому.

Также обсудили ход операции в Курской области.

Кроме этого президент Зеленский и военные руководители подготовились к важной встрече украинской и американской делегаций, которая состоится завтра в Саудовской Аравии.

Напомним, по словам Зеленского, одним из первых шагов для окончания войны должно быть освобождение всех плененных украинцев, содержащихся в неволе россиянами.

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