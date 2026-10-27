Зеленский проводит беседу с лидерами Европы после переговоров с Путиным: что известно

Владимир Зеленский / © president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Переговоры проходят после того, как европейские лидеры пообщались с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу завершения войны в Украине.

Об этом ТСН.ua сообщил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

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По его словам, сейчас идет разговор трех лидеров. Подробности обсуждения пока не разглашаются.

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В Кремле прокомментировали переговоры

В Кремле уже прокомментировали разговор Путина с европейскими лидерами. Российский президент снова решил обратиться к истории, напомнив собеседникам о так называемых «первопричинах» войны против Украины.

Путин также заявил, что «справедливый и долгосрочный мир» возможен только при учитывании интересов России.

Не обошлось и без традиционных обвинений в адрес Запада. По версии главы Кремля именно «конфронтационная политика» стран НАТО и ЕС якобы затягивает войну в Украине.

Переговоры Путина с лидерами Финляндии и Норвегии: новые детали

Напомним, во вторник, 27 октября, Александр Стубб и Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Путиным. Инициаторами контакта выступили сами европейские лидеры, предварительно проведшие консультации с украинской стороной.

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Как отметили в официальном заявлении, главной целью было передать Путину позицию Украины в преддверии предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

В то же время Стубб и Стере участвовали в разговоре как руководители собственных государств, а не как представители всего Европейского Союза.

«Обсуждение было прямым и содержательным. Мы соседи России. То, как завершится война, повлияет на безопасность Финляндии и Норвегии, а в более широком смысле всего Европейского Союза. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры», – заявил Стубб.

В свою очередь, премьер Норвегии отметил необходимость снижения напряженности.

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«Война наносит огромные человеческие страдания и влечет за собой колоссальные расходы. Она оставляет след на нескольких поколениях. Во время телефонного разговора мы отметили важность деэскалации», — отметил Стере.

Лидеры обеих стран также заверили, что продолжат долгосрочную поддержку Украины и выступают за продолжение переговорного процесса.

Европа стремится присоединиться к переговорам по Украине: последние новости

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз стремится присоединиться к переговорам между Украиной, США и Россией. В Брюсселе опасаются, что позиция Вашингтона все больше смещается в пользу Москвы, поэтому хотят оказывать непосредственное влияние на мирный процесс.

Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что ЕС рассчитывает на участие в предстоящих переговорах. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что следующую встречу в первой половине ноября в Абу-Даби планируют провести с участием только Украины, США и России. Вступление европейцев он допускает на более поздних этапах.

Как сообщало Politico, европейские страны также искали собственного представителя для прямых контактов с Путиным, опасаясь договоренностей между Вашингтоном и Москвой без их участия. Одним из главных кандидатов называли президента Финляндии Александра Стубба. Кандидатуру председателя Евросовета Антониу Средства также рассматривали, однако он отказался.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal, Путин предложил Дональду Трампу и лидеру Китая Си Цзиньпину провести трехсторонний саммит по Украине во время ноябрьского форума АТЭС. В Кремле подтверждали, что возможность такой встречи обсуждается.

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