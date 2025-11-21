Президент Украины Владимир Зеленский / © president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прямо сейчас проводит разговор о «мирном плане» по прекращению войны. Участниками разговора являются президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Об этом сообщило «Суспильне» со ссылкой на информированные источники во власти.

«Президент Владимир Зеленский сейчас проводит разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом для обсуждения проекта „мирного плана“ США по прекращению войны в Украине», — говорится в заявлении издания.

Подробности пока не известны.

Напомним, 20 ноября в Офисе президента Украины проинформировали, что Зеленский официально получил от США проект плана для завершения войны.

Сам Зеленский заявил о планах вскоре поговорить с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения предложений по окончанию войны.

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал текст со всеми 28 пунктами вероятного «мирного плана«.

Что касается позиции Европы относительно «мирного плана», то Стармер заявил, что любое мирное соглашение с Россией должно иметь согласие Украины, поскольку ее будущее «должно определяться только ею самой». Этот принцип поддержал глава МИД Германии Иоганн Вадефуль, который назвал предложенный план лишь «перечнем тем», и отметил, что именно Киев будет решать вопросы компромиссов, обсуждая их «с сильной переговорной позиции».