Зеленский проводит встречу с Келлогом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Вашингтон в понедельник проводит встречу со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.

Об этом сообщил корреспондент DW Миша Комадовский.

«Президент Зеленский сейчас встречается в Вашингтоне со специальным посланником США по Украине и России Китом Келлоггом перед встречей с президентом Трампом, сообщает источник, знакомый с новостями», — говорится в сообщении.

По информации «Укринформа», встреча проходит в отеле Hay-Adams вблизи резиденции Белого дома.

Напомним, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут сначала в формате тет-а-тет и начнутся около 20:15 по киевскому времени. Онлайн трансляцию смотрите по ссылке.