- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 146
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский проводит встречу с Келлогом в Вашингтоне
Перед переговорами с Трампом Владимир Зеленский встречается с Китом Келлогом.
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Вашингтон в понедельник проводит встречу со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.
Об этом сообщил корреспондент DW Миша Комадовский.
«Президент Зеленский сейчас встречается в Вашингтоне со специальным посланником США по Украине и России Китом Келлоггом перед встречей с президентом Трампом, сообщает источник, знакомый с новостями», — говорится в сообщении.
По информации «Укринформа», встреча проходит в отеле Hay-Adams вблизи резиденции Белого дома.
Напомним, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут сначала в формате тет-а-тет и начнутся около 20:15 по киевскому времени. Онлайн трансляцию смотрите по ссылке.