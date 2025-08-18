ТСН в социальных сетях

ua
en
Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
146
Время на прочтение
1 мин

Зеленский проводит встречу с Келлогом в Вашингтоне

Перед переговорами с Трампом Владимир Зеленский встречается с Китом Келлогом.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
Зеленский и Келлог. Фото иллюстративное

Зеленский и Келлог. Фото иллюстративное / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Вашингтон в понедельник проводит встречу со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.

Об этом сообщил корреспондент DW Миша Комадовский.

«Президент Зеленский сейчас встречается в Вашингтоне со специальным посланником США по Украине и России Китом Келлоггом перед встречей с президентом Трампом, сообщает источник, знакомый с новостями», — говорится в сообщении.

По информации «Укринформа», встреча проходит в отеле Hay-Adams вблизи резиденции Белого дома.

Напомним, что переговоры Трампа и Зеленского пройдут сначала в формате тет-а-тет и начнутся около 20:15 по киевскому времени. Онлайн трансляцию смотрите по ссылке.

