Зеленский проводит встречу с президентом Словакии: фото

Президент Владимир Зеленский 31 мая в Киеве проводит встречу с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Зеленский подчеркнул, что Украину и Словакию объединяют общие ценности.

Об этом президент написал в Сети, опубликовав общие фото.

"Сегодня встречаюсь с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Наши страны объединяют общие ценности. Спасибо за мощную поддержку и солидарность с украинским народом", – говорится в сообщении главы государства.

Фото: Офис президента Украины

Фото: Офис президента Украины

Напомним, 31 мая в рамках визита в Украину Чапутова побывала в Ирпене и Бородянке. Она сообщила, что своими глазами увидела последствия разрушений, которые совершили в Украине российские солдаты.

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