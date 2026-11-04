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Зеленский провёл переговоры с представителями Трампа: о чём договаривались перед встречей в Абу-Даби
Президент Украины выразил надежду, что после завершения сложного периода, очевидно связанного с выборами в США, американские представители смогут сосредоточиться на мирном урегулировании.
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу со специальными представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили подготовку к предстоящим трехсторонним переговорам с участием Украины, США и России, которые должны состояться 10–11 ноября в Абу-Даби.
Об этом сообщила корреспондент ТСН Елена Чернякова.
В ходе беседы также речь шла о консультациях технических команд украинской, американской и европейской делегаций, которые в эти дни проходят в Брюсселе.
Зеленский отдельно затронул вопрос о российских атаках на украинскую энергетическую инфраструктуру, из-за которых ситуация с электроснабжением остается сложной. Президент подчеркнул, что Россия продолжает наносить удары, в то время как украинские службы вынуждены постоянно восстанавливать поврежденные объекты.
Обращаясь к Виткоффу, глава государства выразил надежду, что после завершения, по его словам, «сложного периода», очевидно связанного с выборами в США, американские представители смогут сосредоточиться на мирном урегулировании.
«Надеюсь, что сейчас ваш трудный период уже позади. И надеюсь, что вы с Джаредом сосредоточитесь на мирных усилиях», — сказал Зеленский.
Напомним, что в среду, 4 ноября, в Брюсселе проходят переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО. Среди основных тем встреч — гарантии безопасности для Украины и пакеты помощи для восстановления страны.
В то же время украинские, американские и российские официальные лица готовятся к следующему раунду трехсторонних переговоров, запланированному на 10–11 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). По имеющейся информации, российскую делегацию будет представлять помощник президента РФ Владимир Мединский.