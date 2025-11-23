Зеленский публично ответил на обвинение Трампа в неблагодарности

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа вскоре после того, как тот обвинил украинских лидеров в неблагодарности.

Об этом Зеленский написал в соцсетях.

«Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично Президенту Трампу за помощь, которая, начиная с „джавелинов“, спасает жизнь украинцев. Мы благодарим всех в Европе, в „Группе семи“ и „Группе двадцати“, кто помогает нам защищать жизнь. Важно сохранять поддержку», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что самое главное — остановить российскую войну и не позволить ей разжечься снова.

«И чтобы это было, мир должен быть достойным. Только в одном этом году Путин уже отправил насмерть сотни тысяч своих людей, чтобы оккупировать процент или несколько украинской территории. И это делает Россия, у которой и так своей международно признанной территории больше, чем у кого-либо в мире», — заметил президент.

По мнению Зеленского, такой характер войны и попытки России продлить войну свидетельствуют, что речь идет не о территории, а о «праве на войну для России», о «праве на покорение других», о «фундаментальном отсутствии безопасности».

Зеленский объяснил, что сложность всей дипломатической ситуации в том, что эту войну начала Россия, и только Россия не хочет завершать войну. А Путину все равно сколько своих людей он потеряет и сколько наших людей он убьет.

По словам президента, сейчас российские командиры бросают в штурмы против украинских позиций тех, кто ходил в младшую школу в 2014 году, когда был оккупирован Крым и началась гибридная агрессия против Украины.

«Это долгая война, и главное, что пытается сделать Россия — оставить себе возможность воевать еще дольше и не только против Украины. Поэтому мы так ценим, что ради мира сейчас работают столько сил и лидеров», — подытожил глава государства.

Ранее Reuters сообщили, что Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план во время личной встречи в Вашингтоне.

Напомним, что в Женеве завершились переговоры между США и Украиной.