Зеленский: Путин – неадекватный человек и хочет уничтожить украинцев

Президент пояснил, что у России сейчас нет возможности оккупировать украинские порты, поэтому оккупанты хотят их просто уничтожить.

Российский диктатор Владимир Путин совершенно неадекватен и это подтверждают его действия. В частности, недавняя блокировка зернового коридора в Черном море.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильскому вещателю Globo.

Президент подчеркнул, что из-за нехватки продовольствия после блокировки зернового коридора в некоторых странах мира может возникнуть голод и социальный хаос. Россия, пользуясь этим, увеличивает цену на свою продовольствие и зарабатывает "деньги на крови".

"Он (Путин — Ред.) – человек, не уважающий международное право. Он – действительно неадекватный сегодня человек. Со своим окружением, в котором люди зарабатывают большие деньги на таких вот блокировках. Очень прагматичный круг людей, который в этом живет, и пока идет война, они зарабатывают большие деньги", – заявил Зеленский.

Глава государства напомнил, что российская армия обстреливает украинские порты – отнюдь не военные цели.

"Это адекватно, что человек стреляет по портам? Он (Путин – ред.) не может оккупировать эти порты. То есть это не военные действия. Это даже не о войне. То есть он не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам близко. И он это прекрасно знает и ориентируется. Он стреляет по Одессе, по портам и по историческому центру, разрушил церковь … И тут вы должны ответить себе на вопрос " ради чего?". Это не о зерне. Это терроризм, террористический акт, терроризировать население", — объяснил Зеленский.

Он добавил, что Путин – неадекватный человек. По словам президента, Путин радикально настроен на уничтожение украинцев. И диктатор не остановится в Украине, предупредил Зеленский.

Напомним, 17 июля спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из "зернового соглашения".

После этого Россия посили обстрелы юга Украины. 23 июля произошло крупнейшее за время полномасштабного вторжения Одессы. Оккупанты выпустили по городу минимум пять видов ракет, в результате чего сначала было известно об одном погибшем и 19 пострадавших. Оккупанты нанесли разрушения портовой инфраструктуре, жилым домам, памятникам архитектуры, историческому центру города и Спасо-Преображенскому кафедральному собору УПЦ МП.