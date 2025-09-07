Зеленский: Путин получил желаемое от встречи с Трампом на Аляске

Украинский лидер Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Глава Кремля Владимир Путин получил желаемое от встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, что и использует в собственных интересах.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сказал во время общения с главной корреспонденткой ABC News по международным вопросам Мартой Раддац.

Зеленский заявил, что саммит президентов США и РФ на Аляске принес Путину именно то, к чему он стремился.

Реклама

Жаль, что Украины там не было, ведь я считаю, что президент Трамп дал Путину то, чего он хотел. Он стремился встретиться с президентом Трампом, президентом Соединенных Штатов. И я думаю, что Путин получил это. Это досадно», — сказал Зеленский.

Президент также добавил, что Путин не хочет встречаться с ним, но очень хочет встречаться с Трампом.

«Чтобы показать всем видео и фото, что он там присутствует», — добавил Зеленский.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп назвал «большой уступкой» то, что российский диктатор Владимир Путин приехал на саммит в американский штат Аляска.

Реклама

Затем Трамп сделал громкое заявление о новых санкциях против России. Он якобы готов увеличить экономическое давление на РФ из-за войны в Украине.

Тем временем, ТСН проанализировала результаты саммита в Париже и о чем лидеры ЕС, Трамп и Зеленский договорились во Франции.