Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
542
Время на прочтение
1 мин

Зеленский: Путин получил желаемое от встречи с Трампом на Аляске

Владимир Зеленский заявил, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске дала Кремлю то, к чему он стремился.

Вера Хмельницкая
Украинский лидер Владимир Зеленский / © Associated Press

Глава Кремля Владимир Путин получил желаемое от встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, что и использует в собственных интересах.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сказал во время общения с главной корреспонденткой ABC News по международным вопросам Мартой Раддац.

Зеленский заявил, что саммит президентов США и РФ на Аляске принес Путину именно то, к чему он стремился.

Жаль, что Украины там не было, ведь я считаю, что президент Трамп дал Путину то, чего он хотел. Он стремился встретиться с президентом Трампом, президентом Соединенных Штатов. И я думаю, что Путин получил это. Это досадно», — сказал Зеленский.

Президент также добавил, что Путин не хочет встречаться с ним, но очень хочет встречаться с Трампом.

«Чтобы показать всем видео и фото, что он там присутствует», — добавил Зеленский.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп назвал «большой уступкой» то, что российский диктатор Владимир Путин приехал на саммит в американский штат Аляска.

Затем Трамп сделал громкое заявление о новых санкциях против России. Он якобы готов увеличить экономическое давление на РФ из-за войны в Украине.

Тем временем, ТСН проанализировала результаты саммита в Париже и о чем лидеры ЕС, Трамп и Зеленский договорились во Франции.

