Зеленский: Путин пытается выйти из изоляции, обманув Трампа

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что Владимир Путин пытается использовать контакты с Дональдом Трампом, чтобы выйти из международной изоляции и избежать новых санкций.

По словам Зеленского, саммит в Аляске дал России слишком много, ведь Путин получил публичный диалог и совместные фото с американским президентом. В то же время украинский лидер подчеркнул, что Кремль должен «заплатить больше» за агрессию против Украины.

«Путин делает все возможное во избежание санкций. Если откладывать их введение, Россия будет лучше подготовлена», – подчеркнул Зеленский. Он согласился, что российский диктатор пытается обмануть Трампа, чтобы выиграть время.

Реклама

Зеленский также отметил, что единственным языком, понимаемым Путиным, является язык силы. Он призвал ЕС и США действовать быстрее и жестче, чтобы остановить агрессию РФ .

Напомним, по мнению Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин остановит войну против Украины только тогда, когда поймет, что его ресурсы исчерпаны. Он отметил, что остановить российскую военную машину невозможно "обменами территориями" или попытками возобновить торговлю. Она остановится только тогда, когда у нее закончится горючее.

А по мнению украинского журналиста Виталия Портникова, страх перед Россией у стран НАТО гораздо сильнее здравого смысла и инстинкта самосохранения.