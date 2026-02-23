Зеленский: Путин уже начал Третью мировую и не остановится на Украине

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент РФ Владимир Путин фактически уже начал Третью мировую войну, однако именно украинское сопротивление не дает этому конфликту перерасти в глобальное широкомасштабное противостояние.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью BBC.

«Я считаю, что Путин уже это (Третью мировую — ред.) начал. Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить… Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить жизнь, которую люди избрали для себя», — сказал президент.

Зеленский также отметил, что западным партнерам следует сосредоточиться на сдерживании России, а не на попытках угодить Путину.

Напомним, что множество людей в странах-участниках ЕС и США считают, что Третья мировая война возможна. Жители США и Европы ожидают глобального конфликта в ближайшие годы.

Согласно исследованию, среди более 2000 избирателей в каждой из стран — США, Великобритании, Франции, Германии и Канады — доля тех, кто считает начало Третьей мировой войны «вероятным» или «весьма вероятным» к 2031 году, заметно возросла по сравнению с мартом 2025 года.

На фоне полномасштабной войны России против Украины, которая длится уже четыре года, многие респонденты видят рост риска глобального конфликта.

Ранее также сообщалось, что Западный мир стоит на пороге глобального конфликта, к которому он катастрофически не готов. Такой мрачный вердикт вынесли ведущие эксперты по обороне, разведчики и военные.