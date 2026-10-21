Зеленский пытается вернуть Трампа на сторону Украины: удастся ли это сделать — Foreign Policy

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский пытается возобновить отношения с администрацией Дональда Трампа в момент, когда американский президент все активнее демонстрирует готовность к сближению с Россией. В Киеве рассчитывают, что личные переговоры со спецпосланником Белого дома Стивом Виткоффом помогут снизить напряжение, прежде чем Вашингтон сделает новые шаги навстречу Москве.

Об этом пишет Foreign Policy.

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Во вторник Зеленский прибыл в Осло, где провел ряд встреч, посвященных войне России против Украины и европейской безопасности. Среди них были переговоры с Виткоффом, к которым дистанционно приобщился зять Трампа Джаред Кушнер.

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Одной из ключевых тем стала американская военная поддержка. Стороны обсуждали сообщения о возможном ограничении передачи Киеву важной разведывательной информации, а также потребности Украины в дополнительных ракетах-перехватчиках Patriot.

Отношения Киева и Вашингтона резко ухудшились

Напряжение усилилось после того, как на прошлой неделе Украина неожиданно лишилась доступа к части военных сервисов спутниковой связи Starlink. По данным издания, из-за этого было сорвано несколько боевых миссий.

Киев и руководитель SpaceX Илон Маск заявляли, что решение о прекращении связи поступило от администрации Трампа. Сам президент США это отрицал.

Параллельно появились сообщения, что американские военные угрожали ограничить обмен разведывательной информацией с Украиной. Foreign Policy пишет, что совокупность этих событий стала одним из факторов, после которых Зеленский отказался от объявленного Трампом перемирия по ударам по энергетическим объектам России и Украины.

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В Белом доме этот шаг, по оценке издания, был воспринят негативно. Уже в понедельник Трамп сделал серию резких заявлений по Киеву.

"Россия, честно говоря, неплохо справляется с Украиной", - заявил он, добавив, что "Зеленский не очень помогает делу".

Трамп также сказал, что Украине следует найти «кого-то другого для переговоров». В то же время, он допустил возможность переговоров США с Россией и Китаем относительно будущего Украины. Такая перспектива, отмечает Foreign Policy, вызвала обеспокоенность среди европейских союзников, опасающихся оказаться в стороне обсуждения будущего украинского государства.

Трамп усиливает давление на Украину

Foreign Policy связывает новую линию Вашингтона также со стремлением Трампа снизить цены на топливо. По данным издания, президент США давит на Украину, добиваясь от нее уступок российским требованиям.

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Одним из таких шагов стала приостановка американских санкций по экспорту российского дизельного горючего. Группа американских сенаторов от обеих партий публично раскритиковала это решение, назвав его «подарком нашему противнику и предательством наших союзников».

Параллельно обсуждается потенциальное многомиллиардное соглашение, связанное с российским «Лукойлом». К этому же контексту издание относит и попытку договориться о временном прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

Сначала Зеленский довольно резко реагировал на эти шаги. Договоренность по поводу российского дизеля он называл «подарком на день рождения» Владимиру Путину, а на прошлой неделе в интервью Financial Times заявил, что Трамп имеет симпатию к диктаторам.

Однако после переговоров в Осло тон украинского президента изменился. Во вторник он написал, что Украина «благодарна» Соединенным Штатам за продление поддержки.

В то же время, отмечает Foreign Policy, Зеленский не согласился со всеми требованиями Вашингтона.

После встреч с Виткоффом и Кушнером президент Украины предложил снова прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, но только при условии взаимности Москва также должна прекратить атаки на украинскую энергетику.

Менее чем за сутки ранее Россия вновь атаковала украинские энергетические объекты баллистическими ракетами и беспилотниками.

Зеленский особо обратил внимание, что Украина не получила предупреждения о подготовке этой атаки. Foreign Policy рассматривает этот эпизод в контексте ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном, а также острого дефицита ракет-перехватчиков Patriot, необходимых Украине для защиты от российской баллистики.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, в Осло Владимир Зеленский провел переговоры с американской стороной о возможном завершении войны. Среди ключевых тем были гарантии безопасности Украины и дальнейшие шаги переговорного процесса. Наработанные предложения должны быть переданы России.

Отдельно Зеленский сообщил, что из США обсуждали так называемый "облегченный" аналог 5 статьи НАТО. По его словам, Вашингтон заверил, что будущие гарантии безопасности для Украины должны быть сильными, хотя окончательной модели пока нет и стороны рассматривают разные варианты.

В Москве тем временем заявили, что готовы рассмотреть предложения представителей Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, однако сразу подчеркнули, что не планируют идти на политические уступки.

На фоне переговоров Россия не прекращает удары по украинской энергетике. Из-за последствий атак 21 октября в части областей вводят вынужденные графики отключений электроэнергии для населения и промышленности.

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