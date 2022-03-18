Зеленский: "Ракеты РФ не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить полезные поставки"

У Украины нет адекватного противоракетного оружия и ей не хватает боевой авиации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные сбивают российские ракеты настолько, насколько могут, ведь у них нет адекватного противоракетного оружия.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 18 марта.

"Настолько, насколько можем, сбиваем российские ракеты. Уничтожаем их самолеты и вертолеты. И это при том, что у нас пока нет адекватного противоракетного оружия. Передового оружия. Нам недостаточно боевой авиации. Но у нас есть цель, чистая и справедливая – защитить наших людей, наше государство", – сказал Зеленский.

"Безусловно, будем и дальше делать все, что мы можем. Будем еще громче напоминать некоторым западным лидерам, что это будет моральным поражением для них, это будет уничтожением их престижа, если Украина не получит передового оружия, которое реально спасет жизнь тысяч наших людей. Российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить действительно полезные поставки", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на сегодняшний день главный приоритет – усиление украинской противовоздушной и противоракетной обороны.