Зеленский раскритиковал США и РФ за требование провести выборы: что его возмутило

Пойдет ли Зеленский на второй срок и когда будут выборы: ответ президента / © Associated Press

Реклама

“

Выборы в Украине невозможны без прекращения огня.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Реклама

Выборы будут только в случае прекращения огня

Он подчеркнул, что выборы в Украине будут проведены только в случае прекращения огня Россией.

«То есть не до прекращения огня, конечно, нет. Иначе нужно что-то невероятное придумать, как обеспечить безопасность людей. Я сказал: считаю, это невозможно», — говорит Зеленский.

Прежде всего, он напомнил, что невозможно провести выборы во время военного положения, потому что это запрещает закон. Однако пожаловался, что «некоторые» этого не понимают.

«Я понял, что для некоторых это не аргумент. Закон не является аргументом для некоторых. Что я могу сделать? Другой мир. Поэтому я сказал: хорошо, нам нужна безопасность. Правда, нам нужна безопасность. Нам нужно, чтобы наши солдаты голосовали. Нам нужно, чтобы люди голосовали. У нас много вопросов безопасности. Мы не можем проголосовать онлайн. Мы не можем проводить избирательную кампанию. Люди не могут проводить избирательную кампанию под обстрелами, под ракетами. Это странная позиция — проводить выборы (во время войны — Ред.)», — отметил глава государства.

Реклама

На вопрос ведущего, есть ли план проводить выборы в ближайшие месяцы, Зеленский ответил, что нет.

«Если у нас будет (прекращение огня — Ред.), если мы поймем последовательность завершения войны, если мы поймем, что мы очень близки, что Россия решит дать нам перемирие на избирательный период на два месяца, мы немедленно пойдем в парламент. Мы изменим закон, попытаемся это сделать. Я думаю, что мы добьемся успеха. И, конечно, мы сможем провести выборы», — пообещал Зеленский.

Зеленский считает, что выборы важны для США и РФ, а не для Украины

Он риторически спросил, «почему выборы в Украине так важны для россиян, американцев, а не для украинцев».

Будет ли Зеленский снова баллотироваться

«Не знаю. Это зависит от обстоятельств. Это окончание войны или перемирия. Если мы подписали мирное соглашение с Путиным, и Трамп дал гарантии безопасности или никто не дал или частично дал. И мы понимаем, что люди понимают: есть выборы — это означает паузу в войне, и никто не дает слова, что это конец», — ответил глава государства.

Реклама

Напомним, глава Верховной Рады Руслна Стефанчук рассказал, что в парламенте разрабатывают закон о послевоенных выборах. Он назвал два условия для проведения выборов в Украине и объяснил, от чего зависит дата голосования.

Ранее президент Зеленский раскрыл, почему Россия и США настаивают на выборах в Украине. Кроме того, он в очередной раз рассказывал, будет ли участвовать в следующих выборах.