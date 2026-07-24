Зеленский раскрыл, что стало переломным моментом в отношениях с Трампом

Трамп и Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор, повлиявший на их отношения с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом он рассказал в интервью американской блоггерке и близкой поклоннице президента США Лори Лумер, отрывок которого опубликован в соцсети Х .

По его словам, на их с Трампом отношения повлияла короткая личная встреча в Ватикане в апреле 2025 года, когда проходили похороны Папы Римского Франциска. После этих переговоров, заметил Зеленский, "тон изменился".

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«У нас настал переломный момент в Риме в Ватикане. Это была непродолжительная встреча. Но я всегда говорил, что это исторический момент. Мы изменили наши отношения в течение 15-20 минут. Никого вокруг нас не было. Была встреча тет-а-тет. Я был очень доволен услышать президента (Трампа – Ред.)», – поделился президент.

Зеленский не раскрыл деталей беседы, которую назвал «хорошей». В то же время он подчеркнул, что именно доверительный диалог между лидерами имеет большое значение.

"Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей", - акцентировал президент.

Отметим, во время разговора Лори Лумер напомнила о резком конфликте в Овальном кабинете в феврале 2025 года, когда в Овальном кабинете возник конфликт.

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Напомним, стало известно, что Владимир Зеленский летит в США. Во время визита на следующей неделе проведет встречу с президентом Дональдом Трампом. Поездка украинского лидера намечена на 28 июля. В рамках визита Зеленский также примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, после чего должен встретиться с Трампом.

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