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«Это совсем другой документ», — Зеленский о соглашении по поводу полезных ископаемых
Полученное соглашение отличается от предыдущих версий и требует тщательного анализа.
Украинская сторона официально получила 28 марта предложения Соединенных Штатов Америки по соглашению о полезных ископаемых.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 28 марта.
Президент отметил, что сейчас необходимо сравнить документы, это то же соглашение, которое получила вице-премьер-министр Юлия Свириденко в двустороннем контакте с министром финансов США Скоттом Бесонтом.
«Она (имеется в виду Свириденко — ред.) получила этот документ, я ей задал вопросы некоторые, она сказала, что очень сложно комментировать, это совсем другой документ, там многое о чем и не шло, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны уже отвергали», — сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что сейчас необходимо получить конкретную рецензию от юристов по поводу полученного соглашения, а также юридический анализ всех ранее представленных договоров.
«Я буду воспринимать то соглашение, которое официально получила наша сторона. Формат изменен, давайте мы изучим этот формат, и потом будем говорить», — подчеркнул Зеленский.
Глава государства также подчеркнул, что в Конституции Украины четко написано «что, кому принадлежит».
«Далее в Конституции Украины ясно, что наш курс в Европейский Союз», — добавил Зеленский.
Напомним, ранее министерша экономики Юлия Свириденко сообщала, что Кабинет министров Украины получил от США обновленный проект соглашения о полезных ископаемых.
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