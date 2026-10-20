ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
653
Время на прочтение
1 мин

Зеленский раскрыл детали документа о гарантиях безопасности, который Уиткофф везет в РФ: детали

Владимир Зеленский рассказал о переговорах с США в Осло по «облегченному» аналогу 5-й статьи НАТО.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Президент Зеленский, премьер-министр Норвегии Стере и президент Финляндии Стубб в Осло, 20 октября 2026 г. Фото пресс-службы премьера Норвегии

Президент Зеленский, премьер-министр Норвегии Стере и президент Финляндии Стубб в Осло, 20 октября 2026 г. Фото пресс-службы премьера Норвегии

Президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Осло сегодня, 20 октября, он обсудил с американской стороной гарантию безопасности для Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Юнасом Гар Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом в Осло.

По словам президента, американская сторона заверила, что гарантии безопасности для Украины «должны быть сильными». Он признался, что сейчас есть разные предложения об этих гараниях.

«Мы говорили, в частности, о НАТО, о 5-й статье, а также о варианте „5-я статья — облегченная версия“ (Article 5 light)». Различные виды гарантий безопасности есть в документе», — сказал он.

Зеленский отметил, что Стив Уиткофф передаст российской стороне этот документ во время визита в РФ. Отзыв от россиян глава государства надеется получить уже через день.

«Это очень важно, ведь после завершения войны нам нужны сильные гарантии безопасности», — подытожил Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прибыл в Осло на судьбоносные переговоры с США. Вместе с президентом в Норвегию прибыла украинская переговорная группа.

Стороны обсудили гарантии безопасности и дальнейшие шаги, а наработанные предложения должны быть переданы России.

По итогам переговоров премьер Норвегии заявил об успехе и объявил о визите Уиткоффа в Россию.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie