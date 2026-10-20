Зеленский раскрыл детали документа о гарантиях безопасности, который Уиткофф везет в РФ: детали

Президент Зеленский, премьер-министр Норвегии Стере и президент Финляндии Стубб в Осло, 20 октября 2026 г. Фото пресс-службы премьера Норвегии

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Президент Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Осло сегодня, 20 октября, он обсудил с американской стороной гарантию безопасности для Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Юнасом Гар Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом в Осло.

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По словам президента, американская сторона заверила, что гарантии безопасности для Украины «должны быть сильными». Он признался, что сейчас есть разные предложения об этих гараниях.

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«Мы говорили, в частности, о НАТО, о 5-й статье, а также о варианте „5-я статья — облегченная версия“ (Article 5 light)». Различные виды гарантий безопасности есть в документе», — сказал он.

Зеленский отметил, что Стив Уиткофф передаст российской стороне этот документ во время визита в РФ. Отзыв от россиян глава государства надеется получить уже через день.

«Это очень важно, ведь после завершения войны нам нужны сильные гарантии безопасности», — подытожил Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский прибыл в Осло на судьбоносные переговоры с США. Вместе с президентом в Норвегию прибыла украинская переговорная группа.

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Стороны обсудили гарантии безопасности и дальнейшие шаги, а наработанные предложения должны быть переданы России.

По итогам переговоров премьер Норвегии заявил об успехе и объявил о визите Уиткоффа в Россию.

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