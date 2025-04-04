Зеленский раскрыл детали коалиции поддержки Украины: что он сказал

Зеленский рассказал о переговорах по международной коалиции поддержки Украины / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет активную работу по формированию международной коалиции поддержки.

Об этом глава государства сообщил во время встречи со СМИ.

Он подчеркнул, что коалиция будет охватывать не только три упомянутые страны, но и более широкий круг партнеров.

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«Мы проводим регулярные встречи. Уже два месяца идет работа наших команд. Сегодняшняя встреча была важной и стала определенным этапом в переговорах», - отметил Зеленский.

По словам президента, обсуждаемые основные вопросы касаются присутствия международных сил на земле, в небе и на море, а также противовоздушной обороны.

Кроме того, лидеры государств ведут диалог о мандате коалиции и сроках начала ее работы. Украина рассчитывает на конкретный этап договоренностей в ближайшее время.

«Мы будем встречаться еженедельно. Не на моем уровне, а на уровне военных. Уже есть понимание среди партнеров, какая помощь нам нужна», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, по словам Зеленского, Украина не согласится на сокращение собственной армии после завершения войны, а также не признает оккупацию своих территорий.