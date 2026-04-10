Зеленский раскрыл детали крупного соглашения с Эрдоганом: 4 ключевые пункта

Что обсудили Зеленский и Эрдоган / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский назвал 4 ключевых вопроса, которые обсудил с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

Об этом глава государства сказал в беседе с журналистами, передает ТСН.ua.

Первый вопрос . Саммит НАТО, который будет в этом году в Турции, и место Украины в нем.

Второй вопрос : трехсторонняя встреча на уровне лидеров в Турции.

Третье . Зеленский сообщил, что они с Эрдоганом «согласили общий интерес в одном крупном энергетическом проекте Украина — Турция». Но что это за проект, он не уточнил.

Четвертое. «Договоренности со странами Ближнего Востока и региона Залива. Что-то похоже мы будем делать в сотрудничестве с Турцией», — сообщил он.

Зеленский добавил, что на следующий день после его встречи с Эрдоганом глава НАК «Нафтогаз» Сергей Корецкий встречался с министром энергетики Турции. Также секретарь СНБО Рустем Умеров встречался с турецкими коллегами, они говорили об оборонном сотрудничестве.

Реклама

«У нас там несколько разных проектов», — говорит глава государства.

Что касается Сирии, куда Зеленский недавно совершил исторический визит, то стороны договорились сотрудничать в сфере продовольственной безопасности.

Кроме того, продолжаются переговоры о сотрудничестве с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Украина предлагает усилить безопасность этих стран своими технологиями, в том числе дронами-перехватчиками, в обмен на энергетическое и оборонное сотрудничество.

«За нашу поддержку и экспертизу мы получим разные вещи. Где-то речь идет о перехватчиках для защиты нашей энергетики, где есть финансовые договоренности. Все это усилит нашу энергетическую стабильность — есть договоренности на год. Также нефть и дизель для Украины», — сказал Зеленский.

Реклама

