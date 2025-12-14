Зеленский раскрыл детали освобождения политзаключенных из Беларуси

Владимир Зеленский / © Associated Press

Решение о выезде политических заключенных из Белоруссии через территорию Украины принималось после контактов на уровне разведок.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, общаясь с журналистами.

«На уровне разведок общались страны. Далее руководитель ГУР Кирилл Буданов обратился ко мне, сказал, что белорусы готовы отдать политических заключенных. Не хотят отдавать через ту или другую страну Европейского Союза. Но если я поддерживаю, готовы передать через Украину», — сказал Зеленский.

Он добавил, что поддержал этот процесс, и что Украина готова принимать политзаключенных, поскольку этот вопрос важен.

«Там есть и граждане Украины, и, безусловно, нужно забирать и своих, и белорусских политзаключенных. И именно таким образом принимаются у нас решения», — уточнил Зеленский.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о помиловании 123 граждан разных стран в рамках договоренностей с США и процесса отмены санкций.