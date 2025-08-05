Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом: американский лидер "полностью информирован"

Владимир Зеленский с Дональдом Трампом / © Associated Press

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Президент Украины провел разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого обсудили ключевые аспекты окончания войны. По словам украинского лидера, Трамп хорошо информирован о ситуации на фронте, российских ударах и попытках РФ усилить интенсивность атак.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

«Мы в Украине полностью поддерживаем американское предложение немедленного прекращения огня. Мы уже много разных форматов пробовали, как можно прекратить огонь, как можно прекратить убийства», — заявил Зеленский.

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Однако Россия цинично нарушала все договоренности, продолжая террор против гражданских и не обеспечивая полной тишины на фронте. Первопричиной войны украинский Президент назвал «лишь желание россиян контролировать жизнь соседей, покорять соседей, убивать соседей».

Также Владимир Зеленский обсудил с президентом Соединенных Штатов Америки двусторонние отношения и соглашение по дронам.

«Мы будем с нашей командой Соединенных Штатов работать над деталями соглашений. Я хочу поблагодарить Америку, партнеров в Европе — в НАТО — за возможность новой поставки оружия в рамках специальной инициативы. Накануне было решение Нидерландов о 500 миллионах евро, сегодня есть решения Швеции, Норвегии и Дании на общую сумму в 500 миллионов долларов. Средства на закупку американского оружия, в частности ракет для петриотов, — заявил Зеленский.

Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Он поблагодарил президента США за все усилия ради честного и продолжительного мира.