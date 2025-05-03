Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом в Ватикане

Зеленский и Трамп / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский подтвердил, что соглашение о недрах было одной из тем его разговора с американским лидером Дональдом Трампом во время встречи в Ватикане.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами.

«С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех, что были до этого. Может он был самым коротким, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора», — сказал он.

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Президент назвал темы, которые успели обсудить с Трампом:

«Соглашение о полезных ископаемых сегодня выгодно обеим сторонам. Я сказал, что считаю, что наши команды пойдут друг другу на встречу, чтобы быть очень конструктивными, чтобы дата подписания была зафиксирована»

«Вторая история. Я поднял вопрос о санкционных шагах США. Не стану говорить детали, но то, что он мне сказал, звучит очень сильно»

«Третий вопрос. Я считаю, что фонд и само соглашение о минеральных ресурсах позволяет нам защищать будущие инвестиции США, и веру в то, что мы построим правильные экономические инвестиции. Защищать, в частности, противовоздушной обороной нашу землю, наших людей. Для этого мы готовы, чтобы вкладом в это были системы ПВО. Я ему сказал о том количестве — он мне сказал, что они будут над этим работать, это не бесплатные вещи. И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупкам американского оружия. Санкции, системы ПВО, „минеральное соглашение“ и прекращение огня. Мы согласились оба, что 30 дней — это правильный первый шаг. И мы будем двигаться именно в этом направлении»

Напомним, Зеленский и Трамп разговаривали в Риме. В тот день прощались с Папой Римским.