Зеленский раскрыл детали соглашения, которое обсуждает с США

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с США. Оно должно стать частью более широкого пакета мер, направленных на восстановление страны после войны.

Об этом украинский президент сообщил в интервью Bloomberg.

По словам Зеленского, соглашение будет включать нулевые тарифы на торговлю с США и будет применяться к некоторым промышленно развитым регионам Украины, что даст стране «очень серьезные преимущества» по сравнению с соседними государствами и потенциально привлечет инвестиции и бизнес.

Украинский лидер сказал, что ему нужно будет обсудить детали предложения непосредственно с президентом США Дональдом Трампом, добавив, что такое соглашение также будет служить дополнительной гарантией экономической безопасности.

Владимир Зеленский общался с изданием после того, как получил отчет главы украинской переговорной группы Рустема Умерова, который в пятницу провел телефонный разговор со специальными посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Напомним, накануне, 8 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами Америки готово к подписанию на самом высоком уровне.