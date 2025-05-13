Зеленский раскрыл детали срыва перемирия: что пошло не так

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выполнил все обязательства по предложенному режиму полного прекращения огня, однако Россия сорвала перемирие и продолжает масштабные атаки.

Сообщил Владимир Зеленский во время встречи со СМИ

"11 марта Украина поддержала предложение США о полном прекращении огня. Украина пошла на это. Но Путин боится и не хочет переговоров", - сказал Зеленский.

Реклама

По его словам, даже в дни, когда Россия сама инициировала перемирие, она наносила массированные удары по территории Украины. В частности, на Пасху РФ совершила 1882 обстрела, 33 удара с РСЗО, запустила 957 дронов.

Он добавил, что Киев получил сигналы от Китая и ряда других государств в поддержку режима прекращения огня.

О встрече с Трампом и санкциях

Зеленский также сообщил, что 23 мая состоялась конструктивная встреча с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. В ходе разговора были достигнуты договоренности об энергетическом сотрудничестве:

"Я пообещал Дональду Трампу, что за 2-3 рабочих дня мы подпишем соглашение о ископаемых — и мы это сделали. Верховная Рада его ратифицировала".

Реклама

Кроме того, 10 мая Украина провела встречу с лидерами европейских стран, по итогам которой было согласовано: в случае нарушения перемирия со стороны РФ, ЕС и партнеры введут новый жесткий пакет энергетических и банковских санкций.