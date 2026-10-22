Зеленский раскрыл детали возможных переговоров Украины, США и России в ноябре

Зеленский сообщил о сигнале от Кушнера / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский ожидает в ближайшие дни получить от государственного секретаря США Марко Рубио сигналы по вопросам, которые обсуждали стороны во время недавнего диалога. Также украинская команда проведет общий брифинг с американскими и европейскими представителями.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, передает корреспондентка ТСН Елена Чернякова.

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По словам президента, на следующий день ему предстоит получить брифинг от американского представителя Стива Виткоффа и украинской команды. После этого запланирована совместная встреча по обсуждению позиций с участием представителей Украины, США и Европы.

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«Я попросил сегодня контактировать с американской стороной. Завтра послезавтра я хочу получить сигналы от Рубио по тем вопросам, которые были подняты в нашем диалоге сутки назад», — сказал Зеленский.

Зеленский сообщил о возможной трехсторонней встрече в ноябре

Президент также рассказал о предварительных сигналах о возможности переговоров в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

По словам Зеленского, Джаред Кушнер сообщил ему, что американская сторона обсудила этот вопрос с Россией и поддерживает проведение такой встречи на высоком уровне в ноябре.

«Кушнер мне сказал это по дороге в Киев. Он сказал, что они проговорили с Россией и поддерживают встречу в трехстороннем формате. Америка, Украина, Россия, встреча в ноябре на высоком уровне наших переговоров», — заявил президент.

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В то же время Зеленский отметил, что ожидает дополнительной информации после брифингов и контактов с американской стороной.

Президент также поблагодарил США за возможность встречаться и продолжать диалог, отметив необходимость двигаться вперед в переговорном процессе.

Напомним, президент Владимир Зеленский также заявил, что согласен на замораживание нынешней линии фронта. Однако не собирается официально признавать украинские земли по территории России.

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