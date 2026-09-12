Зеленский раскрыл главное преимущество Украины на переговорах

Владимир Зеленский. / © Getty Images

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится в «хорошей позиции для переговоров» о завершении войны.

Об этом глава государства высказался в интервью Deutsche Welle.

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Он назвал «хорошим сигналом», что американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер в начале недели посетили не только Москву, но и Киев. По словам президента, он четко дал понять посланникам президента США Дональда Трампа, что у Украины есть все возможности для переговоров.

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Зеленский подчеркнул, что агрессор Россия, по оценкам, теряет более 30 тыс. военных ежемесячно. Это свидетельство того, что Москва платит «высокую цену» за незначительные территориальные достижения на фронте.

По мнению президента, усиливает позиции Украины за столом переговоров. По его словам, сейчас страна сильнее, чем была год назад.

«Вот почему мы считаем, что сейчас у нас хорошая позиция для переговоров», — заявил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным. По его словам, он приедет в Майами на саммит лидеров G20, который запланирован на декабрь, если фюрер также примет участие в мероприятии.

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Ранее президент сообщил, что Украина может увидеть первые результаты переговоров в ближайшее время. В свою очередь Москва традиционно отвечает на дипломатические усилия своим более интенсивными атаками.

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