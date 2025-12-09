- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 697
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский раскрыл, какие гарантии безопасности хочет Украина от США
Украина добивается двусторонних гарантий безопасности США.
Украина активно работает над получением действенных гарантий безопасности для обеспечения устойчивого завершения войны, причем ключевое внимание уделяется двустороннему соглашению с Соединенными Штатами Америки.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в режиме аудиосообщений.
Он заявил, что для Киева «очень важны» именно двусторонние гарантии безопасности Украины и США.
«Они формулируют в 20-точном плане. Это как статья 5. То есть сродни статье 5 в НАТО», — подчеркнул Зеленский.
Также сравнил ожидаемый объем поддержки с механизмом коллективной обороны Североатлантического союза. С европейской стороны Киев рассматривает гарантии безопасности в рамках Coalition of the Willings (Коалиция желающих). Зеленский ожидает, что детали этих гарантий безопасности станут известны «ближайшие дни, недели».
«Нельзя просто закончить, не понимая, какие будут гарантии безопасности», — подытожил Зеленский.
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить мирное соглашение между Украиной и Российской Федерацией к Рождеству.
Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что есть три отдельных стратегических документа об окончании войны и гарантиях безопасности, которые обсуждаются с международными партнерами.