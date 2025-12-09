Зеленский раскрыл, какие гарантии безопасности хочет Украина от США

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина активно работает над получением действенных гарантий безопасности для обеспечения устойчивого завершения войны, причем ключевое внимание уделяется двустороннему соглашению с Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в режиме аудиосообщений.

Он заявил, что для Киева «очень важны» именно двусторонние гарантии безопасности Украины и США.

«Они формулируют в 20-точном плане. Это как статья 5. То есть сродни статье 5 в НАТО», — подчеркнул Зеленский.

Также сравнил ожидаемый объем поддержки с механизмом коллективной обороны Североатлантического союза. С европейской стороны Киев рассматривает гарантии безопасности в рамках Coalition of the Willings (Коалиция желающих). Зеленский ожидает, что детали этих гарантий безопасности станут известны «ближайшие дни, недели».

«Нельзя просто закончить, не понимая, какие будут гарантии безопасности», — подытожил Зеленский.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить мирное соглашение между Украиной и Российской Федерацией к Рождеству.

Ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что есть три отдельных стратегических документа об окончании войны и гарантиях безопасности, которые обсуждаются с международными партнерами.