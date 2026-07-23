Зеленский раскрыл, какую должность предлагал Федорову после увольнения

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

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Президент Владимир Зеленский предлагал бывшему министру обороны Михаилу Федорову разные варианты работы во власти.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге, передает корреспондент ТСН Елена Чернякова.

«Я предложил ему несколько должностей, последняя должность — вице-премьер-министр Украины по военным новациям. Это очень важно, потому что должна быть координация новаций с руководством Министерства обороны, с руководством нашей армии и с Генштабом, и, безусловно, с президентом Украины. Все это можно делать, мы должны это делать каждый день. Я предложил ему это», — сказал он.

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Отставка Федорова — что известно

Михаил Федоров почти семь лет проработал в Кабмине, сначала как министр цифровой трансформации, а последние полгода как министр обороны. 15 июля он подал в отставку.

На брифинге уже после отставки Федоров довольно жестко раскритиковал Сырского и признал, что выступал за его увольнение.

«Сырский не готов смотреть в глаза и говорить о проблемах. Он готов плести интриги, думать, что кто-то заказал какую-нибудь кампанию. Вместо того, чтобы придумать, как победить Россию, он придумал, как расколоть страну», — заявил Михаил Федоров.

Назначенный в январе этого года 35-летний Федоров получил признание благодаря тому, что начал решать ряд проблем, которые годами тяготили Вооруженные силы Украины: он оптимизировал военные закупки, бросил вызов подверженным коррупции системам, ввел конкурентные тендеры и начал искать пути преодоления хронического кризиса.

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Федорова также считали одной из ключевых движущих сил высокоэффективной украинской программы по производству и применению беспилотников, которая началась еще во время его пребывания в должности министра цифровой трансформации.

Кроме того, Федорову приписывают заслугу в том, что он убедил Илона Маска отключить несанкционированный доступ российских войск к системе Starlink на поле боя раньше этого года — шаг, который бойцы на передовой оценили как значительное преимущество.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны Украины будет выполнять Евгений Хмара. Он напомнил, что Хмара возглавлял Центр специальных операций Альфа СБУ, который, по словам Зеленского, демонстрирует одни из самых высоких результатов в уничтожении российских военных.

«Он точно знает, что нужно Украине, и может контролировать также внутреннюю ситуацию в составляющих Сил обороны: у него достаточный опыт безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно», — сказал глава государства.

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Во многих городах Украины прошли митинги в поддержку Федорова.

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