Зеленский раскрыл, куда сегодня попала Россия, и призвал применить "закон Линдси Грэма"

Президент Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заявил, что только за 27 сентября российские ударные дроны повредили в Киеве ряд гражданских объектов. По его словам, среди них — два детских сада, две школы, жилой дом, СТО, складские помещения и объекты связи.

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении.

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«Только сегодня и только в одном Киеве российские реактивные дроны „победили“ два детских сада и две школы, обычный жилой дом, СТО, несколько складских помещений и объектов связи», — написал президент.

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Он также сообщил о погибших и десятках пострадавших в результате атаки.

По словам Зеленского, всего со вчерашнего дня Россия применила 277 ударных дронов разных типов, 155 из них — реактивные.

Среди поврежденных объектов также здание, используемое в качестве резиденции посла Саудовской Аравии. На Днепропетровщине, по словам президента, повреждена спортивная школа, а на Сумщине — здание областного дома ребенка.

Зеленский призвал применить «закон Линдси Грэма»

Президент также связал массированную атаку с дипломатическими сигналами России по поводу возможной деэскалации. Он заявил, что если бы РФ действительно готовилась к реальным шагам в этом направлении, нынешней волны атак не было.

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Россия умеет давать такие обнадеживающие дипломатические сигналы, которые просто хотят слышать в мире. Умеет давать такие сигналы, чтобы отсрочить жесткие шаги мира в ответ на войну», — отметил Зеленский.

По его словам, США уже находятся на этапе применения санкционно-тарифного законопроекта, который президент назвал «законом Линдси Грэма». Зеленский призвал его реализовать полностью.

«Нужно этот закон реализовать, и каждый в мире видит, что ЕСТЬ ЗА ЧТО его применить и ЕСТЬ ДЛЯ ЧЕГО», — написал президент.

Он также сообщил о подготовке новых санкционных пакетов. Речь идет, в частности, об ограничениях против финансовых цепей, схем поставок компонентов и оборудования для производства российского оружия, а также конкретных предприятий и лиц.

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По словам Зеленского, особое внимание планируется уделить тем, кто задействован в производстве российской баллистики. Президент заявил, что новые санкции должны заработать уже в октябре.

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