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Зеленский раскрыл, о чем на самом деле говорили Трамп и лидеры Европы: подробности
Зеленский провел важные беседы с лидерами Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали телефонных разговоров с лидерами ключевых партнерских государств — Дональдом Трампом, Эммануэлем Макроном, Шольцем Мерцем, Киром Стармером и Дональдом Туском.
Об этом он написал в Telegram.
Как отметил глава государства, в ходе обсуждения значительное внимание было уделено последней встрече в Стамбуле, которая не привела к конкретному результату.
«Мы готовы к максимально быстрым шагам ради реального мира», — заявил Зеленский.
В то же время, он подчеркнул, что «важно, чтобы мир держался сильных позиций». По словам президента, если Россия не пойдет на полное и безусловное прекращение огня, то должно испытать более мощное международное давление.
«Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну», — подчеркнул Зеленский.
Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский проводит разговор с несколькими европейскими лидерами и американским президентом Дональдом Трампом. Однако детали не разглашались.
Зеленский также прокомментировал встречу с россиянами в Стамбуле и отметил, что мир должен ответить агрессорке России, если ее мирные усилия окажутся театральными. Ведь Киев стремится к прекращению огня.