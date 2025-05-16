Зеленский раскрыл, о чем на самом деле говорили Трамп и лидеры Европы: подробности

Зеленский и мировые лидеры / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали телефонных разговоров с лидерами ключевых партнерских государств — Дональдом Трампом, Эммануэлем Макроном, Шольцем Мерцем, Киром Стармером и Дональдом Туском.

Об этом он написал в Telegram.

Как отметил глава государства, в ходе обсуждения значительное внимание было уделено последней встрече в Стамбуле, которая не привела к конкретному результату.

Реклама

«Мы готовы к максимально быстрым шагам ради реального мира», — заявил Зеленский.

В то же время, он подчеркнул, что «важно, чтобы мир держался сильных позиций». По словам президента, если Россия не пойдет на полное и безусловное прекращение огня, то должно испытать более мощное международное давление.

«Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильные санкции. Давление на Россию должно сохраняться, пока Россия не будет готова завершать войну», — подчеркнул Зеленский.

Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский проводит разговор с несколькими европейскими лидерами и американским президентом Дональдом Трампом. Однако детали не разглашались.

Зеленский также прокомментировал встречу с россиянами в Стамбуле и отметил, что мир должен ответить агрессорке России, если ее мирные усилия окажутся театральными. Ведь Киев стремится к прекращению огня.