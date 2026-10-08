Зеленский раскрыл одну из главных тем переговоров в США

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Укрепление противовоздушной обороны Украины станет одной из ключевых тем переговоров украинской делегации с США в ходе двухдневного визита, который начнется в пятницу, 9 октября.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.

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По словам главы государства, украинская переговорная делегация встретится в США с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. Украину будут представлять руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица, председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава СВР Рустем Умеров.

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Зеленский отметил, что переговоры продлятся два дня, а к украинской и американской делегациям, как ожидается, присоединятся представители европейских стран. По завершении встреч украинская делегация должна вернуться в Киев в понедельник, 12 октября, после чего президент рассчитывает получить подробный отчет о результатах переговоров.

Отвечая на вопрос, будет ли в ходе встреч обсуждаться вопрос об усилении украинской ПВО, Зеленский подтвердил это.

«Да. Наши переговорщики получили инструкции о том, о чем им говорить и какие актуальные вопросы поднимать с американской стороной», — заявил президент.

По его словам, среди вопросов повестки дня также будет финансовая поддержка Украины. Отдельные переговоры по этому поводу Киев планирует проводить и с европейскими партнерами. Зеленский подчеркнул, что для Украины важно ускорить поступление необходимых средств.

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Президент добавил, что накануне обсуждал актуальные вопросы поддержки Украины с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Киев также продолжает дипломатические контакты со странами Азии и США, добиваясь дополнительной помощи.

«Надеемся, что результат будет положительным», — сказал Зеленский, отметив, что нынешнего уровня международной поддержки, несмотря на уже достигнутые результаты, Украине недостаточно.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские переговорщики отправятся в США и проведут там переговоры о прекращении российско-украинской войны.

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