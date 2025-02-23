Зеленский раскрыл планы США по завершению горячей стадии войны в Украине

Соединенные Штаты нацелены на мир до конца года, но Украина должна получить поддержку, чтобы это стало возможным.

США стремятся завершить горячую стадию войны в 2025 году, но без помощи Украине это будет сложнее.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

"Что касается войны в целом? Я считаю, что Соединенные Штаты Америки будут делать все, чтобы горячая стадия войны закончилась в этом году. Я считаю, что это их цель и они будут все делать для этого. И поэтому я говорю, что делать все для этого, не помогая нам, это немного другой формат. Это то, с чего я начал. О, в направлении России."

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает нереальными заявления о завершении войны в Украине уже на этой неделе.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио призвал государства-члены ООН поддержать резолюцию Вашингтона по Украине, которая, по его мнению, может стать импульсом для прекращения войны. США внесли в Генассамблею ООН "исторический" документ, который, по словам Рубио, способен изменить ситуацию.

Читайте также: